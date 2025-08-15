реклама

Караджов: Запаленият влак се е разкъсал

15.08.2025 / 08:10 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ, Булфото

Министърът на траспорта Гроздан Караджов разкри подробности за инцидента на жп релсите тази сутрин. Както писахме, влак с 34 вагона се запали и осем цистерни в него горят.

В 5.04 часа малко преди да навлезе в Симеоновград, на 10 км от града по посока към Гълъбово, няколко вагона, неизвестно колко в момента, на частна композиция с цистерните, които са пълни с нафта, дерайлират. След дерайлирането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелового гориво и то обхваща няколко вагона - 5,8, започна Караджов.

Службата на Противопожарна защита пристига доста бързо. В 6:00 часа са първите снимки, с които разполагаме. Пожарът вече започна да се локализира и да се потушава. Към момента информацията, която имам и от главния секретар на МВР и от началника на противопожарната защита, е, че ще бъде овладян. Последните снимки преди няколко минути показмат, че наистина пожара върви към цялостно потушаване, допълни той.

Ние сме създали организация от северна страна да подходи локомотив, който да изтегли останалите незасегнати цистерни. Това са адекватни спасителни действия, които се извършват и с подкрепата на другите превозвачи които имат около 30 локомотива в района. Ще разкачим композицията и ще изтеглим вагоните, во това ще стане само ако е безопасно за хората, които ще отидат да направят това разкачане, каза още Грозданов.

Говорих с машинистите. Те са много уплашени. Чули са огромен тласък, а след това и тътен. Влакът се е разкъсал. Едният локомотив отпред с един вагон, се е откъснал, и е тръгнал напред, а останалият втори локомотив отзад е с 33 вагона, добави по бТВ вицепремиерът.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 16 секунди)
Рейтинг: 494155 | Одобрение: 90270
Бачо Кольо, значи Булмаркет дето изгори Хитрино и загинаха 7 души.....Изкараха двамата машинисти виновни и ги вкараха в затвора.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
бачо Кольо (преди 24 минути)
Рейтинг: 19842 | Одобрение: 5332
Крис-Булмаркет,отново.Нали са с протекции пак ще се измъкнат сухи.Ааа министерчето-казва се влака се  скъсал,а не разкъсал,като говориш за железница говори с железничарски термини!
Колкото повече,толкова повече!
0
0
kjk (преди 27 минути)
Рейтинг: 136500 | Одобрение: 15495
Композициятта е била с теглещ и бутащ локомотиви,скъсал се е тракционен прът на някой от вагоните,възможно е от шупла в него или неправилна езда на локомотивите !;)Намусен:errm:
0
0
kris (преди 31 минути)
Рейтинг: 494155 | Одобрение: 90270
А коя е частната компания ? Те са десетина, но най-мирише на ПИМК и РейлИмпекс.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Форум
