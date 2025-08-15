Караджов: Запаленият влак се е разкъсал

Редактор: Недко Петров

Министърът на траспорта Гроздан Караджов разкри подробности за инцидента на жп релсите тази сутрин. Както писахме, влак с 34 вагона се запали и осем цистерни в него горят.

В 5.04 часа малко преди да навлезе в Симеоновград, на 10 км от града по посока към Гълъбово, няколко вагона, неизвестно колко в момента, на частна композиция с цистерните, които са пълни с нафта, дерайлират. След дерайлирането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелового гориво и то обхваща няколко вагона - 5,8, започна Караджов.

Службата на Противопожарна защита пристига доста бързо. В 6:00 часа са първите снимки, с които разполагаме. Пожарът вече започна да се локализира и да се потушава. Към момента информацията, която имам и от главния секретар на МВР и от началника на противопожарната защита, е, че ще бъде овладян. Последните снимки преди няколко минути показмат, че наистина пожара върви към цялостно потушаване, допълни той.

Ние сме създали организация от северна страна да подходи локомотив, който да изтегли останалите незасегнати цистерни. Това са адекватни спасителни действия, които се извършват и с подкрепата на другите превозвачи които имат около 30 локомотива в района. Ще разкачим композицията и ще изтеглим вагоните, во това ще стане само ако е безопасно за хората, които ще отидат да направят това разкачане, каза още Грозданов.

Говорих с машинистите. Те са много уплашени. Чули са огромен тласък, а след това и тътен. Влакът се е разкъсал. Едният локомотив отпред с един вагон, се е откъснал, и е тръгнал напред, а останалият втори локомотив отзад е с 33 вагона, добави по бТВ вицепремиерът.

