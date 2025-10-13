Караджов във Варна: Не виждам кога ще имаме спасителен кораб, но през 2026 г. поне да имаме хеликоптери за пожари

Булфото

Малко е трудна финансовата ситуация в България, за да имаме спасителен кораб. Поне да закупим хеликоптери за гасене на пожари през 2026 година.

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред журналисти във Варна, предаде Радио Варна.

Караджов даде подробности за проведената в неделя спасителна операция в Черно море, при която потъна товарният кораб „Айлийн“ (EILEEN), плавал под флага на Камерун с 10 украински моряци на борда. Всички моряци бяха успешно спасени.

Корабът е бил натоварен с гипс и е претърпял разхерметизиране. По думите на Гроздан Караджов пробойната в корпуса със сигурност не е от външен източник.

Вероятно се касае за конструктивна слабост, откъдето е навлязла вода, каза още вицепремиерът.

