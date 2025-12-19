Каракачанов: Ако Радев си направи проект и го оглави, той най-вероятно ще победи ГЕРБ

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Дали хората ще имат нормален живот след изборите, зависи от това, което ще направи президентът Румен Радев. Първият вариант е, той да направи проект, който обаче не оглавява, а слага начело някого, например Гълъб Донев. Но президентът заявява, че подкрепя тази партия, както стана навремето с ПП, казва, че това са добри хора и той ще гласува за тях. Другият вариант е да направи проект и да го оглави. Разлика между двата варианта има и това ще се отрази на изборния резултат. Може би хората точно това очакват. И тук остава въпросът с кого би могъл той да влезе в коалиция, защото дори и с голяма подкрепа депутатите няма да му стигнат и ще му трябва партньор. Не вярвам да го направи нито с ГЕРБ, нито с Ново начало, няма да е с ИТН, БСП или МЕЧ. С Възраждане ще малко трудно, защото той е натовски генерал, а те са анти НАТО, анти Европа и т.н. Остават ПП и ДБ - възможно като комбинация, ама веднага ще го набедят, че той ги е наричал шарлатани.

Така че ако Радев си направи проект и го оглави, той най-вероятно ще победи ГЕРБ,, но ще му е трудно да направи управленско мнозинство. Ако се появи извън Радев още един политически субект за изборите с друг профил - дали ще са младите от протеста или нещо друго, може пък Радев да успее да си осигури мнозинство в парламента, защото с досегашните субекти в парламента е или невъзможно, или много трудно, коментира той.

Какво обаче ще се случи, предстои да видим. Така че не е толкова важно точно кога ще са изборите, а какво ще случи след тях и дали няма да влезем отново в изборна спирала, обобщи Каракачанов.

