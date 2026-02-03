Каракачанов: ГЕРБ гледат на държавата като на лична собственост, а ПП-ДБ са политически шарлатани

Кадър Евроком

Лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов направи остър анализ на политическата ситуация в страната в контекста на стартиралите консултации при държавния глава. Той коментира задкулисните игри около сформирането на служебен кабинет и отношението на водещите партии към институциите.

Според Каракачанов предложението на ГЕРБ за смяна на председателя на парламента, за да бъде вписан нов човек в списъка с потенциални служебни премиери (т.нар. „домова книга“), не е изненада, а поредно доказателство за управленския им модел. Той бе категоричен, че това не е капан за вицепрезидента Илияна Йотова, а демонстрация на манталитет.

„Просто показва по какъв начин Бойко Борисов и ГЕРБ разбират институции“, заяви за Евроком Каракачанов. Той припомни думи на лидера на ГЕРБ отпреди повече от десетилетие, които според него дефинират философията на партията: „ГЕРБ си е мойта каручка, който ще се качва, да се качва“. По думите на бившия военен министър, Борисов „възприема и партийния живот в България, и държавните институции в България като някаква лична собственост“.

Каракачанов описа политическите договорки като търговия, в която „собствениците на партии“ разпределят постове на принципа „Аз ще ти дам на тебе, ти ще ми дадеш на мен“. Относно евентуалната смяна на Рая Назарян, той коментира с ирония: „Чакай, ти не махаш селски пазач. Ти не махаш дори селска учителка“.

Критиките на лидера на ВМРО не подминаха и коалицията ПП-ДБ. Той ги обвини, че се опитват да овладеят съдебната система чрез свои назначения, следвайки чужди модели. „Идеята на ПП и ДБ за съдебната система, те я разбират така: Ние махаме Сарафов и слагаме наш човек“, посочи Каракачанов. Той направи паралел със събитията в САЩ и съдебните процеси срещу Доналд Тръмп, наричайки подхода на десните формации „командна демокрация“.

Каракачанов цитира и определението на президента Румен Радев за лидерите на ПП-ДБ като „политически шарлатани“ и допълни, че те действат като продукт на външни влияния. Според него тяхното разбиране за върховенство на закона се свежда до контрол над прокуратурата и съда за политически цели.

Значителна част от анализа бе посветена на енергетиката и казуса с „Лукойл“. Каракачанов припомни събитията от май 2022 г. и развалянето на договора с „Газпром“, което според него е довело до оскъпяване на газа за данъкоплатците с милиарди. Той определи действията около дерогацията за руския петрол като сблъсък на икономически интереси между ГЕРБ-ДПС от една страна и ПП-ДБ от друга.

„Цялата тази разигравка с Лукойл беше кой ще купи рафинерията“, обясни той, допълвайки, че ПП-ДБ са разчитали на „бизнесмечета с големи идеи, ама без пари“, докато ГЕРБ и ДПС са имали финансов ресурс и стратегия да притиснат компанията, за да я изкупят евтино. Каракачанов обаче прогнозира, че тези планове ще се провалят поради глобалните договорки между великите сили.

По темата за предстоящия избор на служебен премиер, лидерът на ВМРО изрази очакване, че постът може да бъде зает от Андрей Гюров, макар че подчерта липсата на добри опции. „Крайно време е да спрем да гласуваме за по-малкото зло“, призова той.

Каракачанов остро разкритикува конституционните промени, които ограничиха правомощията на президента при съставянето на служебен кабинет. „Ако тези негодници не бяха пипали Конституцията с некадърните си мозъци, президентът щеше да има правото да подбере някой“, заяви той, описвайки настоящата ситуацията като „задънена улица“, в която изборът е сведен до кадри на основните политически опоненти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!