Каракачанов: Някои депутати вместо мозък имат само вакуум в главата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В това Народно събрание има хора, на които не им е там мястото, тъй като не са направили нищо градивно – нито законопроекти, нито за хората, които са гласували за тях. Този скандал и бой в парламента, на които днес станахме свидетели, са нещо, което гледаме вече от няколко години и нивото на най-високата трибуна в страната пада все повече и повече, така че мисля, че вече ударихме дъното, но дъното си има и мазе и това ще гледаме и в следващите месеци до изборите.

Това коментира пред Нова тв Ричард Алибегов.

Чувствам се омерзена и оцапана като жена и майка, като човек, който е избрал да се върне в България, където да отгледа децата си. Срам ме е от част от нашите депутати. Те са хората, които би трябвало да дават пример и не мога да разбера чисто човешки тези хора как се гледат сутрин в огледалото и пазят собственото си достойнство. Те трябва да са пример както за хората, така и за следващите лидери. Така ли се ръководи? Омерзена се чувствам. Това, което се случва в момента е недопустимо не само от политическа, но най-вече от човешка гледна точка, коментира журналистът Диана Костова.

Едно време в политиката като кажехме „шут, изритване“, имахме предвид избори. За политиците протестиращите си свършиха работата – те предизвикаха предсрочни избори и оттук-нататък влизаме в старата грамофонна плоча на простащината. От мандат на мандат нивото на депутатите пада, грамотността им пада, речниковия им фонд е нулев – има такива, които дори не могат да говорят правилно български, а други дори да говорят български език, не могат да кажат нищо смислено, защото в главата имат само вакуум, нямат мозък. Днес гледахме простащина, а докъде ще стигнем, зависи само от българските граждани. Би трябвало хората да се замислят, но виждаме, че през последните години не мислим много, коментира Красимир Каракачанов.

