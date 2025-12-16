Каракачанов: Политиците правят ала-бала с машините и опорочават изборите

Редактор: Недко Петров

Проблемът на избори не е в хартиената бюлетина или машината. Проблемът е в манталитета на политиците. Самите политици, с каквато и система да се гласува, се опитват да я опорочават. Сложиха камери, вижда се на камерите как комисията, която трябва да брои честно бюлетините, тя ги фалшифицира.

Това заяви Красимир Каракачанов.

Спомняме си и онова изречение от Кирил Петков, в което той сам си признава, че и те са направили с машинките ала-бала. Е, как да вярват хората, че едното или другото е по- справедливо. Трябва да се предприемат съвсем различни мерки от това да дебатираме хартия или машина, защото това не е решаващо, ако искаме да ограничим купения вот и да спрем манипулации, продължи историкът.

Мерките трябва да са много различни, пак влизаме в един дебат хартия или машина, и как политиците ни разказват едни версии, които са си техни версии. Машината е венецуелска, защото ние гласуваме с машините на Мадуро и на Чавес, а иначе сме за демокрация. Самият факт, че бяха закупени такива машини, показва, че политиците са имали намерение още от самото начало с машините да правят ала-бала, и си го признаха в оня запис, добави в „Пресечна точка“ бившият военен министър.

