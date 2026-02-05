Каракачанов: Политиците в Северна Македония са с генетично заложен антибългарски код

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Твърда позиция за Северна Македония означава не само да имаш мнение и да го отстояваш, но и да имаш постоянна политика. Защото през последните 35 години в България няма две последователни правителства, които са имали една и същата политика спрямо Македония. Помните, ние бяхме държавата, която първа признава Македония, помагахме и финансово, когато Гърция наложи ембарго. Това беше още 1992, 1993 година. След това България помогна с танкове и друга военна техника по време на гражданската война с албанците, и България ги вкара в НАТО.

Това заяви Красимир Каракачанов.

Само че в Северна Македония, в политиците им е генетично заложен антибългарския код, защото така са възпитавани. Те са част от онзи изкуствено създаван елит в Югославия, който е създаван още по югославско време с просръбска настройка, и за който съществуването на независима Македония може да означава всичко друго, но не и отваряне към истинската история и истинската идентичност на местното българско население, продължи той.

В Македония правят всичко възможно да налагат тази измишльотина, наречена македонска идентичност, наречена македонска нация. Те не се спират нито пред репресии, нито пред закони, с които забраняват български организации, включително съдят, десетки са хората, които през последните 30 години са осъдени в Македония, каза още по 7/8 TV председателят на ВМРО.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!