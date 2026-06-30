Каракачанов: Проектът за държавен бюджет е авариен

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Проектът за държавен бюджет за 2026 година е авариен и цели единствено да закърпи ситуацията в страната. Това коментира в пост във Facebook лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Според него правителството на Румен Радев е изправено пред огромно предизвикателство заради тежкото финансово наследство и заложените „мини“ от предишните управления, които в момента гърмят верижно.

Каракачанов критикува остро финансовата политика през последните пет години, като обвинява кабинетите „Петков“, „Денков“ и „Желязков“ за вкарването на държавата в криза с публичните финанси. Той посочва, че в две от тези правителства Асен Василев е бил финансов министър, а управлението на „Желязков“ е продължило същата линия.

„Започваме да плащаме цената на финансовия разгул, кражбите, финансовите схеми и счетоводните измами“, посочва лидерът на ВМРО. Той изразява недоволство, че въпреки присъединяването на страната към еврозоната, очакваните резултати липсват: „Приемането ни в еврозоната уж трябваше да ни заведе в „Клуба на богатите“, а пак сме отвън, пред портата, и ни готвят процедура за контрол от европейската комисия.“

От ВМРО изразяват съжаление, че в предложения финансов план не се вижда решителност за реформи. Според Каракачанов липсват мерки за намаляване на администрацията, сливане на структури и закриване на неработещи агенции и комисии, чрез които се пилеят държавни средства.

Партията настоява за вдигане на майчинските надбавки в помощ на изнемогващите родители. Същевременно Каракачанов определя като грешка увеличаването на максималния осигурителен доход. Според него тази мярка наказва средната класа и изземва доходи от хората с най-висока производителност на труда, докато реалният малък и среден бизнес продължава да страда, пише dunavmost.com.

До края на 2026 година от ВМРО очакват правителството да предприеме радикални действия за спиране на финансовите течове. Каракачанов дава пример с планираното вдигане на цените на винетките, което определя като погрешен ход на фона на съществуващите проблеми в договорите за пътно строителство и поддръжка. Вместо това, той призовава за прекратяване на неизгодните и корупционни договори.

Според лидера на партията е време да се обсъди сливане на общини с цел оптимизация на разходите, както и редуциране на столичните райони. Той предупреждава, че макар настоящият бюджет да е инертен, истинското изпитание ще бъде финансовата рамка за 2027 година, когато липсата на реформи може да доведе до блокиране на държавата.

Редактор "Екип на Петел",

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