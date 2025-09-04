Каракачанов: Съединението е пример как нашите политици служат на националния интерес

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Съединението е един от примерите, когато българския народ и българските държавници, защото тогава е имало държавнции, за разлика от сега, решават да направят нещо, въпреки волята на великите сили. Така започна коментара си за празника на 6 септември Красимир Карачаканов.

Представте си по онова време, шест, седем години след Освобождението на България, българските политици да дръзнат да направят ход срещу нашата освбодителка Русия, която е обожествявана по това време. Те го правят в името на националния идеал и това е пример как българските политици служат на националния интерес, а не да се съобразяват с капризите или интересите на великите сили, добави шефът на ВМРО.

Разбира се, има и критици, които смятат, че ние сме разкрили плановете си за Македоня и Тракия. Знаете, че много българи в Македония са участвали в Съединението, включително и първия председател на ВМРО Христо Татарчев. Те са записали в устава, че се борят за автономия за Македония и Одрин. Западняци при османците казаха, че този номер го изиграха, това е в рамката на шегата, че сме разкрили картите си за великите сили. Факт е, че с волята на българския народ, със силата на българския дух и силата на българското оръжие, ние побеждаваме и сме го направили в наш интерес, каза още в „Лице в лице“ Каракачанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!