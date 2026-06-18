Каракачанов: Тръмп разбра, че не може да спечели тази война

Стопкадър Нова Нюз

Сериозно обещание за мир ли е мирното споразумение между САЩ и Иран. Темата коментираха в предаването „Челюсти” международният анализатор Мохамед Халаф и бившият военен министър Красимир Каракачанов.

„Това състояние на конфронтация между Иран, от една страна, и Израел и Щатите, от друга, е от 40 години. Ситуацията е такава, че Тръмп няма друг ход. Първо, оказва се, че той е сериозно заблуден, дали неволно или абсолютно умишлено от Израел, за способностите на Иран и за възможността бързо да бъде нанесена победа, тоест да бъде нанесено поражение и Щатите и Израел да приключат с аятоласите в Техеран. Второ, ресурсът на Тръмп да води война без разрешение на Конгреса приключи. Оттук нататък самата Републиканска партия, сенатори, гласуват против някакви негови предложения, тоест той няма как да продължи тази война. Трето, той не постигна нито една от целите, с които започна тази война и трябва да търси изход”, коментира Каракачанов.

Според него Тръмп е разбрал, че не може да спечели тази война и затова се опитва да се изтегли чрез този меморандум. Той не означава договор на практика, това е писмо за намерения, посочи бившият военен министър.

„За иранците оставането на власт на режима е голяма победа, защото те устояха пред всичко, което направи Тръмп през тези няколко месеца – разрушаване на тяхната военна мощ, икономическият въпрос с блокадата”, категоричен бе Мохамед Халаф. По думите му е имало недоволство сред населението на Иран, заради обезценяването на парите и невъзможността да си купуват стоки със заплатите, които имат.

„Това, което направиха иранците с този меморандум, за първи път показва, че могат да седнат с враговете си. Идеологията, религиозната доктрина в шиизма, изключва те да бъдат с този човек, който убива техния върховния лидер. Това значи, че те си гледат техните интереси, а не идеологията”, каза още Халаф.

Редактор "Екип на Петел",

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