Караколев: България не може повече да си позволи шарката да унищожава овце и кози

Кадър БНТ, архив

За шарката по овцете и козите, за контрола върху заболяването и натиска, който той оказва върху стопаните разговаряме със Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Шарката на Балканите вече е от три години. В Гърция може би около 400-500 хиляди животни са евтанизирани. В Румъния са сигурно 300 хиляди. Това са държави, които имат между 7 и 10 пъти повече овце от нас и съответно жертвите там са повече. Македония се е подпалила в последния един месец. Въпросът е как държавата планира да наблюдава този процес, каза той в студиото на БНТ "Денят започва".

И констатира, че миналата година щетите за данъкоплатците са били 18 милиона, а резултатът е, че 200 човека няма да гледат повече животни, пише cross.bg.

На фона на това, че критично намаляват животновъдите в България. Аз мисля, че България не може да си позволи лукса повече да търпи това разпространение. Хората възприемат бездействието на държавата като нежелание да им помага. Това е психологически елемент. И от тези близо 200 човека, които пострадаха миналата година, не повече от десетина човека ще продължат да гледат животни.

Той изтъкна, че има грешен и полезен опит в справянето с това заболяване.

В момента ние наблюдаваме погрешния опит на Гърция. И се водим от погрешния опит на Гърция. Ето, Румъния вече има план за ваксинация, тъй като Румъния вече една година пострада доста сериозно, техните животновъди се надигнаха, миналата седмица имаше много голям протест пред техния парламент. И в крайна сметка, вече там се подготвя план за ваксинация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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