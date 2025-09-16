Карамазов за „Traitors: Игра на предатели“: Който не хареса предаването, да ми удари шамар
кадър bTV
редактор Веселин Златков
Водещият на новото предаването на bTV „Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов отправи необичайно предизвикателство към зрителите. Във включване в новините на телевизията преди премиерата на шоуто, той обяви:
„Който не хареса предаванато, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар!”
Актьорът и бивш водещ на „Сървайвър” коментира също, че отдавна в кариерата му не се е случвало хората да имат такъв интерес към продукция, която още не са видели.
Според него, предаването издига българската телевизия като цяло на ново ниво.
„Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят”, каза още водещият Владо Карамазов.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!