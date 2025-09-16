Карамазов за „Traitors: Игра на предатели“: Който не хареса предаването, да ми удари шамар

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на новото предаването на bTV „Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов отправи необичайно предизвикателство към зрителите. Във включване в новините на телевизията преди премиерата на шоуто, той обяви:

„Който не хареса предаванато, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар!”

Актьорът и бивш водещ на „Сървайвър” коментира също, че отдавна в кариерата му не се е случвало хората да имат такъв интерес към продукция, която още не са видели.

Според него, предаването издига българската телевизия като цяло на ново ниво.

„Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят”, каза още водещият Владо Карамазов.

