Карамфилова: Капацитетът на депата за отпадъци е сериозно изчерпан

Снимка: Булфото

Капацитетът на депата за отпадъци в страната вече е сериозно изчерпан, предупреди по време на парламентарния контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова.

По думите ѝ за справяне с натрупаните количества трябва да се изградят временни площадки за съхранение на отпадъци, посочва БНР.

Министърът обърна внимание, че едва 17% от битовите отпадъци в България се рециклират:

"Идеята за изграждане на такива площадки наистина е едно добро решение, което да даде възможност да се справим най-сетне с количествата депонирани отпадъци. Едва 17% от образуваните битови отпадъци биват рециклирани на фона на средно около 48% за Европейския съюз. Свръхдепонирането, което е основната практика, която наблюдаваме в нашата държава по отношение на третирането на отпадъците, създаде огромни предизвикателства. Има сериозно изчерпване на капацитета на депата на територията на цялата страна".

Анализите на МОСВ показват, че заради липсата на място в депата местните власти са изправени пред необходимостта от спешни решения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!