Карамфилова: Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори
Снимка Булфото
България не е застрашена от нов воден ад, какъвто имаше през миналото лято.
Няма опасност от водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната.
Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на петдесет и два значими водни съоръжения.
Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година, довело до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които екоминистър Карамфилова ще предложи, са създаване на добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление.
„Буквално от днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е, че язовирите, които са за питейни нужди запълването е дори над 88%. На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух”, коментира министър Карамфилова, цитирана от NOVA, пише novini.bg.
