Карамфилова: Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори

Снимка Булфото

България не е застрашена от нов воден ад, какъвто имаше през миналото лято.

Няма опасност от водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната.

Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на петдесет и два значими водни съоръжения.

Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година, довело до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които екоминистър Карамфилова ще предложи, са създаване на добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление.

„Буквално от днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е, че язовирите, които са за питейни нужди запълването е дори над 88%. На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух”, коментира министър Карамфилова, цитирана от NOVA, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!