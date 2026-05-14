Карамфилова: Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори

14.05.2026 / 16:10 0

Снимка Булфото

България не е застрашена от нов воден ад, какъвто имаше през миналото лято.

Няма опасност от водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната.

Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на петдесет и два значими водни съоръжения.

Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година, довело до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които екоминистър Карамфилова ще предложи, са създаване на добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление.

„Буквално от днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е, че язовирите, които са за питейни нужди запълването е дори над 88%. На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух”, коментира министър Карамфилова, цитирана от NOVA, пише novini.bg.

