Карамфилова: Срещу природата няма как да се борим, но може с адекватно управление да се намалят щетите

Снимка: Булфото

Срещу природата няма как да се борим, но може със съответните инструменти и адекватно управление да се намалят щетите при едно природно бедствие, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в предаването „Още от деня“ по Българската национална телевизия (БНТ).

Към днешна дата в 52-та комплексни и значими язовира, които се управляват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), има над 80%запълване, а някои от тях вече преливат, посочи министърът след интензивните валежи в някои части на страната през почивните дни.

Имаме с 20% по-добра запълваемост спрямо същия период на миналата година, каза още Карамфилова и допълни, че нивото на напоителните язовири също е високо.

Министърът обясни, че се очаква през нощта срещу 29 май отново да има повишение във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом. Към настоящия момент те се понижават, сравнено с 23 май, каза тя и поясни, че не съществува риск, тъй като са под праговете за внимание.

БТА припомня, че на 23 май в няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч бе обявено бедствено положение заради интензивните валежи и последвалите ги преливания на реки и язовири. Тялото на 55-годишен мъж от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, бе открито след проведени и днес издирвателни действия.

Изказвам съболезнования на близките на открития загинал човек в бедствието, каза Карамфилова.

Тя каза още, че предстои комплексна проверка на Басейнова дирекция и Министерството на енергетиката за това как се управлява язовир „Александър Стамболийски“, който започна да прелива на 23 май.

В Севлиево беше подменена тръбата и започна водоподаване към града. Във високите части водоподаването ще бъде възстановено до края на деня. Правят се непрекъснати проверки, за да е сигурно, че водата е годна за пиене, обясни Росица Карамфилова.

Министърът на околната среда обяви, че планира, в рамките на следващите две седмици, да бъде направена пресконференция за приоритетите на министерството и реформите, които се планира да бъдат приложени. Акцент към момента е контролната дейност и структурите на министерството, заяви Карамфилова.

Тя каза още, че няма да има „орязване“ на пари за култура. „Съгласно указанията на Министерството на финансите за намаляване на разходите с 10%, акцентът е върху незаетите щатни бройки и изобщо не касае бюджетите на въпросните културни ведомства“, коментира Карамфилова по повод медийни публикации за орязване на бюджета за култура.

