Карането с една ръка трябва да бъде забранено

Когато става дума за шофиране, много хора фокусират вниманието си върху скоростта, правилното превключване на предавките или спазването на пътните знаци. Но един от най-фундаменталните аспекти на безопасното шофиране често е пренебрегван – правилното държане на волана. То не само подобрява контрола над автомобила, но и повишава сигурността ви, особено в случай на извънредна ситуация. Като опитен автомобилен журналист, смятам, че това е урок, който всеки шофьор трябва да усвои, пише Румен Славов в Аутомедия Инвестор.

Най-разпространената и препоръчвана техника за държане на волана е известна като позиция "два без десет" или "три без петнадесет" (представете си циферблат на часовник). Това означава, че лявата ви ръка трябва да бъде на позиция "десет часа" или "девет часа", а дясната – на "два часа" или "три часа". Тази симетрична позиция осигурява максимален контрол и баланс. Ръцете ви са на противоположни страни на волана, което позволява бързи и прецизни маневри, без да се налага да ги премествате.

Държането на волана по този начин гарантира, че сте подготвени за всяка непредвидена ситуация. В случай на внезапен сблъсък, въздушната възглавница се разгръща с огромна сила. Ако ръцете ви са разположени по-ниско, например на "шест часа", това може да доведе до сериозни наранявания. Ръцете могат да бъдат изхвърлени с голяма сила към лицето и гърдите ви. При позиция "три без петнайсет" ръцете ви ще бъдат избутани встрани, което значително намалява риска от тежки травми.

