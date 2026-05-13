Карантинираха още един круизен кораб заради починал пътник
Стотици британци са задържани на френски круизен кораб, след като пътник почина от предполагаем норовирус, докато десетки други показват симптоми.
Френските власти ограничиха достъпа на повече от 1700 пътници и екипаж на круизния кораб Ambition, акостирал в Бордо.
Един 90-годишен британски пътник е починал, а около 50 души са показали симптоми на норовирус, съобщиха здравни служители, цитирани от Daily Mail.
Корабът на круизната линия „Амбасадор“, с по-голямата част от 1233-мата пътници от Великобритания или Ирландия, пристигна в западното пристанище Бордо във вторник. Корабът, който напусна Шетландските острови на 6 май, спря в Белфаст в Северна Ирландия, Ливърпул във Великобритания и Брест във Франция, преди да стигне до Бордо, откъдето е трябвало да отплава за Испания.
В 2 часа сутринта екип от университетска болница беше транспортиран по въздух до кораба на входа на пристанището, за да прегледа досиетата на пациентите с персонала на борда. Втори университетски екип се качи на борда в 5 сутринта, за да събере проби за анализ.
Здравните и морските власти са наредили на всички пътници да останат на борда на кораба, докато чакат резултатите от болничните лабораторни изследвания. Норовирусът е форма на гастроентерит, която причинява повръщане и диария и е силно заразна, съобщава Телеграф, цитиран от novini.bg.
