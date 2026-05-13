Карантинираха още един круизен кораб заради починал пътник

13.05.2026 / 16:14 2

Стотици британци са задържани на френски круизен кораб, след като пътник почина от предполагаем норовирус, докато десетки други показват симптоми.

Френските власти ограничиха достъпа на повече от 1700 пътници и екипаж на круизния кораб Ambition, акостирал в Бордо.

Един 90-годишен британски пътник е починал, а около 50 души са показали симптоми на норовирус, съобщиха здравни служители, цитирани от Daily Mail.

Корабът на круизната линия „Амбасадор“, с по-голямата част от 1233-мата пътници от Великобритания или Ирландия, пристигна в западното пристанище Бордо във вторник. Корабът, който напусна Шетландските острови на 6 май, спря в Белфаст в Северна Ирландия, Ливърпул във Великобритания и Брест във Франция, преди да стигне до Бордо, откъдето е трябвало да отплава за Испания.

В 2 часа сутринта екип от университетска болница беше транспортиран по въздух до кораба на входа на пристанището, за да прегледа досиетата на пациентите с персонала на борда. Втори университетски екип се качи на борда в 5 сутринта, за да събере проби за анализ.

Здравните и морските власти са наредили на всички пътници да останат на борда на кораба, докато чакат резултатите от болничните лабораторни изследвания. Норовирусът е форма на гастроентерит, която причинява повръщане и диария и е силно заразна, съобщава Телеграф, цитиран от novini.bg.

kjk (преди 15 минути)
Да проверят доставчика на храни,дали не внася и гризачите на лайнерите???
kris (преди 21 минути)
Едно време щях да работя на един круизен кораб като ел. механик....Огледах кораба и си казах : На тази консерва претъпкана с пасажери няма да работя.....!!
