Карастоянова: 8000 лева за семейство в наш хотел за празника е чудесна новина

Хотел във Велинград предлага пакет за семейство от 8000 лева за празника. Това определено е чудесна новина за нашия туризъм, че има български и чуждестранни туристи, които намират за прекрасно да похарчат тези пари в България. Значи, те харесват мястото, храната и музиката, и всичко, което им се предлага, е повече от себестойността на пакета, тъй като за тях е спомен, който създават със семейството си, каза д-р Полина Карастоянова.

Не бива да ни плашат високите цени. Предложенията са от 0 до 180 градуса, и има за всички. Има икономически пакети, има чудесни възможности в средния диапазон и луксозни предложения. Но колкото по-висока цена България може да предложи за всички дестинации на своя туристически продукт, толкова повече тя влиза в полезрението и периметъра на световния туризъм. Преди години нощувка от 1000 евро на вечер бе гранична цена, сега по-скоро е стартова цена за луксозни хотели по градовете и островите по Средиземноморието, добави по Нова Тв изпълнителният директор на Сдружение Националния борд по туризъм.

