Карбовски: 90-те са Любо. Вече затворен за онази свобода прозорец
Смъртта на Любен Дилов предизвика лавина от жалейки в социалните мрежи.
Ето какво пише Мартин Карбовски:
"Любо Дилов-син даде на цяло едно наше поколение свободата като възможност. Повечето свобода у нас можеш да опиташ на вкус, но не можеш да живееш в свобода. Да си я позволиш - скъпа е. Любо ни показа, че няма ограничения, ще можем да пишем, да се подиграваме, да грешим и да не се извиняваме за свободата си. Такъв Любо е нужен на всяко поколение автори, писачи и артисти. Свободата нямаше особен смисъл, няма и сега. Защото бият всеки ден по свободата ни. Защото тълпата не се нуждае от нея. Защото жените (примерно:) не я разбират …
“Но не тряа да ти пука “ - бързорек и фъфлещ, ироничен и сладкодумен и като го питаш какво ще пишем днес, какъв да е днешния скеч - той казваше - ше праим каквото си искаме. Стига да е смешно.
Винаги е смешно.
Не се сещам за много други свободни такива хора, даващи свободата като основна опция на всеки писач. На всеки търсещ и мечаещ.
90-те са Любо. Вече затворен за онази свобода прозорец.
Но някой ще продължи.
Свободата живее на цикли.
Някой ще продължи да търси и винаги ще има Любо, който небрежно те поощрява.
Свободата, Патрон:)) да си жив и здрав там горе!
