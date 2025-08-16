реклама

Карбовски: Аляска, а у нас върви Луи дьо Финес

16.08.2025 / 12:58 1

Кадър БНТ

Мартин Карбовски коментира отразяването на историческата срещу между Путин и Тръмп с кратък пост:

Ето какво пише той:

Аляска, преговори, срещи, пресконференции.

У нас върви Луи дьо Финес.

Последваха коментари:

Гледах стрийма. Звучат като хора, които са се разбрали, но конкретика нямаше. Силно впечатление ми направи червеният килим, с който посрещнаха Путин. Мисля, че този килим дава отговор на въпроса кой е надделял в преговорите (наивно е да мислим, че решенията са се взели днес, взели са се през изминалите месеци).

Даааа, имаме нужда от малко смях, на фона на плачевното състояние на държавата, и на невежеството и нехайството на нашите съграждани или съселяни!

А бе, откакто Боко не е Премиер, този Путин прави каквото си иска!

Срамота!

 

Голям праз (преди 32 минути)
Рейтинг: 40493 | Одобрение: 6883
"Мартин Карбовски коментира отразяването на историческата срещу между Путин и Тръмп с кратък пост:"  ?!?!??!?

