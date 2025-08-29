реклама

Карбовски: БДЖ праистория, дайте си сметка

29.08.2025 / 19:33 1

Кадър Фб

Мартин Карбовски коментира днешния инцидент с влак на БДЖ, който дерайлира по линията Бургас - София.

"БДЖ праистория.

Дайте си сметка: вагон дерайлира, машинистът сигнализира на идващия влак да намали - с шапката си. Влаковете не комуникират с диспечер. Или помежду си. Или въобще как?!?

2025-та година. Идиоти? Не.

Крадци.", пише той

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 140383 | Одобрение: 15798
БДЖ я направиха пародия много отдавна,беше опитно поле на много министри и генерални директори, партийни калинки!!!Болест:errm::dizzy: Кагато дойде Краус и настана хаос в БДЖ!!!;)Болест:dizzy:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама