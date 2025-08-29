Карбовски: БДЖ праистория, дайте си сметка
Мартин Карбовски коментира днешния инцидент с влак на БДЖ, който дерайлира по линията Бургас - София.
"БДЖ праистория.
Дайте си сметка: вагон дерайлира, машинистът сигнализира на идващия влак да намали - с шапката си. Влаковете не комуникират с диспечер. Или помежду си. Или въобще как?!?
2025-та година. Идиоти? Не.
Крадци.", пише той
