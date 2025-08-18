Карбовски: БТВ поевтиняване

Кадър БТВ

Мартин Карбовски не издържа след новина по БТВ и написа гневен пост:

"БТВ поевтиняване!!!

Кошницата поевтинява с един лев! Спокоен пазар, казаха, няма несвойствени влияния!! Казваме ви, защото не го усещате !!"

Причината за недоволството му са обявените данни от потребителската кошница.

Цените на основните хранителни продукти на едро отбелязват леко понижение през изминалата седмица. Това съобщи Велизар Георгиев, член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата на редовния си брифинг.

Стойнотта на потребителската кошница, която включва 27 основни хранителни продукта, е намаляла с един лев - от 98 на 97 лева. Според комисията динамиката се дължи основно на вариации в цените на плодовете и зеленчуците.

Надолу вървят цените на домати, праскови, зеле, пипер, лук, картофи, кайсии и ябълки. Цената на дините остава без промяна. Увеличение обаче се наблюдава при краставиците, лимоните и тиквичките.

При останалите основни храни също се отчита смесена тенденция. Свинското месо поскъпва със 7 стотинки, а брашното, сиренето, маслото и олиото - с около 9 стотинки. За сметка на това поевтиняват кашкавалът, прясното и киселото мляко. Цените на захарта, фасула, яйцата и пилешкото месо остават без промяна.

От Комисията подчертават, че пазарът е спокоен, а вариациите в цените са сезонни и несъществени. Данните се публикуват ежеседмично с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цените, особено в контекста на подготовката за въвеждането на еврото, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!