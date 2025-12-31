Карбовски: Банките лъжат, картите отказват, банкоматите са празни

Кадър Фб

Мартин Карбовски написа силен пост в социалната мрежа.

Той обвини банките в лъжа.

Ето думите му:

ВЕСЕЛО!

Банките отново лъжат. За няколко часа нямало да има банки и пос. От вчера обб и пощенска вече нямат банкиране. Ако въобще си спазят обещание, значи четири дни няма да има банкиране. Картите вече отказват, банкоматите са празни. Нашето проклятие е вечното разминаване между официалното и реалното. Весело посрещане на еврото.:))

Ние не посрещаме нова година днес, днес посрещаме нова епоха. Което е чудесно. Това, което не е чудесно, е че посрещаме нова епоха, в която има голям риск да ни няма.

Преди време един музикант и любим мъж на Лили Иванова, тя го наричаше с любов Ванко - по време на интервю ми каза извън записа - ще доживееш и ще видиш цялото ни племе мечтаещо за политическа автономия - с няколко часа излъчване на български по телевизията и борещо се за права на своето етническо малцинство , за своя църква и за български език. Ще видиш, каза той, а аз се засмях. Чак пък толковa.

Днес знам, че всичко това може да стане - с помощта на българите, които не искат да са България. Много има такива, откъде се взеха. А и никой не говори за тях - те са огромна машина, смазвана редовно със смазката на финансирането и насоките на сатанисткия мозъчен тръст, който не знам как да наричам иначе.

Всички се държат като банките - лъжат официално, но реално като инквизитори затягат обръча около българския череп. БЪЛгарите си мислят, че главите им са дебели, но на такава стяжка досега в историята на човечеството никой не е бил свидетел.

Е нищо де, весело посрещане на еврото. И да паднем, и да пием, пак ше ни набият. Лили Иванова ще стане революционен символ на това да устоиш толкова време, символ на българската жизненост. А вие си мислите, че това е естрада. :)) не е. Води се културна война. А нашата култура, която издига в култ потреблението без ритуал и тотем - е просто плюскане, за което ще платят следващите българи. Ще има следващи българи, спокойно. Но можеш да се обзаложиш - под чие точно робство ще са.

Въпреки тва - Да живее България!

На снимката Иван Пеев, композитор и музикант, Лили Иванова, българска естрадна певица от епохата на Златния век 1950-2010 година.

