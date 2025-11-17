Карбовски: Благодаря ти, Лили, че пееш скромните ми думи
17.11.2025 / 21:00 0
Мартин Карбовски съобщи любопитна вест, но поетично:
“…нищо не можеш да счупиш така,
както можеш да счупиш сърцето…”
Това е рефренът на новата песен на Лили Иванова по текст на Мартин Карбовски, която беше изпята на живо за първи път в Пловдив вчера.
Благодаря ти, Лили, че пееш скромните ми думи. Искаме интервю:))
Песента още не е смесена, очаквайте тук.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!