Карбовски: Благодаря ти, Лили, че пееш скромните ми думи

Мартин Карбовски съобщи любопитна вест, но поетично:

“…нищо не можеш да счупиш така,

както можеш да счупиш сърцето…”

Това е рефренът на новата песен на Лили Иванова по текст на Мартин Карбовски, която беше изпята на живо за първи път в Пловдив вчера.

Благодаря ти, Лили, че пееш скромните ми думи. Искаме интервю:))

Песента още не е смесена, очаквайте тук.

