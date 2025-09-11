Карбовски: Чарли Кърк почина от раните си

Кадър Фб

Чарли Кърк почина от раните си, съобщи Мартин Карбовски.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дясноориентирания младежки активист и инфлуенсър Чарли Кърк почина, след като бе застрелян в американски университет в Юта, предаде АФП.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или обичал младите хора в Съединените щати по-добре от Чарли,“ написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

„Той беше обичан и възхищаван от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са за прекрасната му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, ние те обичаме!“

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който той говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали", където Кърк е било планирано да говори днес.

По данни на Ен Би Си вероятният извършител е задържан, а полицията разследва случая.

Засега няма данни за състоянието на Кърк.

