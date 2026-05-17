Карбовски: Честита Бангаранга! Песента реално е парадоксална победа на женския бюст над чалгата
Много дълъг пост написа Мартин Карбовски в социалната мрежа след победата на Дара, която накара цял свят да говори за България и да си тананика Бангаранга.
ЧЕСТИТА БАНГАРАНГА:€
Всяка малка успешна българска бангаранга се определя като такава САМО от чужбина. Винаги е било така.
Но това е бял кахър - всяка успешна малка българска бангаранга се язди от милиони чиновници, кметове, политици, шефове, шефчета, началници на кенефи, анализатори на анализи, управници на фанфари, стотици горди бюрократи както и един мълчалив човек, който е портиер, за да забравя да отвори вратата - защото е уморен.
Всичко това е великата българска дисфория на пребития български талант опакован в еуфория и екзалтация на всички, които нямат талант, но гризат талант ￼ no цял ден - той е само гарнитура на културната им сухоежбина.
Обикновено тази гарнитура е политическа, както днес.
Незнайно защо троловете ползват шумно бангарангата за да бият по копейките. Ползват я всички, които са безполезни - случва се когато някой случайно уцели ваксата и ни признаят от чужбина. Ние не сме собственици на еуфорията си - това е.
Не съм казал и дума за песента. Нямаше да кажа нищо, но днес трябва да отразя всенародните празненства с фонтани от вино, осигурени от кмета на София, заедно с клоуни на колела без седалки носещи венци от министерство на културата, с ленти от хляб, сол и мед и
Еврочесън здравословен за родното тяло, но миришещ на артобщност, в която всички са началници на един артист. Ако не са - ше му станат клакьори, защото те се хранят с месо от артист. Без да са отгледали нито един артист в нашата арткочина.
Песента реално е парадоксална победа на женския бюст над чалгата, която е родена от женски бюст.
