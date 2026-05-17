Карбовски: Честита Бангаранга! Песента реално е парадоксална победа на женския бюст над чалгата

Кадър Фб

Много дълъг пост написа Мартин Карбовски в социалната мрежа след победата на Дара, която накара цял свят да говори за България и да си тананика Бангаранга.

ЧЕСТИТА БАНГАРАНГА:€

Всяка малка успешна българска бангаранга се определя като такава САМО от чужбина. Винаги е било така.

Но това е бял кахър - всяка успешна малка българска бангаранга се язди от милиони чиновници, кметове, политици, шефове, шефчета, началници на кенефи, анализатори на анализи, управници на фанфари, стотици горди бюрократи както и един мълчалив човек, който е портиер, за да забравя да отвори вратата - защото е уморен.

Всичко това е великата българска дисфория на пребития български талант опакован в еуфория и екзалтация на всички, които нямат талант, но гризат талант ￼ no цял ден - той е само гарнитура на културната им сухоежбина.

Обикновено тази гарнитура е политическа, както днес.

Незнайно защо троловете ползват шумно бангарангата за да бият по копейките. Ползват я всички, които са безполезни - случва се когато някой случайно уцели ваксата и ни признаят от чужбина. Ние не сме собственици на еуфорията си - това е.

Не съм казал и дума за песента. Нямаше да кажа нищо, но днес трябва да отразя всенародните празненства с фонтани от вино, осигурени от кмета на София, заедно с клоуни на колела без седалки носещи венци от министерство на културата, с ленти от хляб, сол и мед и

Еврочесън здравословен за родното тяло, но миришещ на артобщност, в която всички са началници на един артист. Ако не са - ше му станат клакьори, защото те се хранят с месо от артист. Без да са отгледали нито един артист в нашата арткочина.

Песента реално е парадоксална победа на женския бюст над чалгата, която е родена от женски бюст.

Продължение в линка

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!