Карбовски: Дръжте се, г-н Трифонов

Кадър Фб

Много значителен пост в социалната мрежа пусна Мартин Карбовски. Той е сложил и линк към песента реквием от албума Жълта книжка.

СЛАВИ има рожден ден. Великолепието на славата в шоубизнеса и омразата заради политиката. Страшна драматургия на личната история и великата трагична развръзка в обществените отношения, която е непоносима за българите дори в дуализма на “Осанна!” и “Разпни го!”. Дръжте се, господин Трифонов:))



