Карбовски: ИКЕА! В местата за хранене в Икеа - не може кеш. Нито евро, нито лев

Кадър Фб

Мартин Карбовски се оплака от положението в ИКЕА

ИКЕА! София, преди един час: На касите на самия магазин може кеш. Но в местата за хранене в Икеа-не може кеш… нито евро, нито лев…, пише той и допълва.

"Верно ли?

Казах ли ви аз?

Напомням на поддръжниците на моя канал, че Револют се ползваше доскоро като банка:)) от известно време по револют получаваме само… оплаквания от политическите промени.::)) Смешно е, но не е:()", казва той

