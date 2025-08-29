Карбовски: Не! Стоп!

Кадър Фб

Мартин Карбовски има нов интересен събеседник:

Представете си, че направят закон… Нов закон, всеки гражданин на републиката е длъжен да ходи с отварачка за бутилки. Не, че и сега няма такива граждани. Не се уточнява каква е отварачката, Не се уточнява защо трябва задължително да се ходи точно с отварачка. Не! Стоп! Никой да не си помисля, че този закон ще е в услуга на някой производител на отварачки. Или търговец на отварачки. Или на някой, който има братовчед с току що регистрирана фирма, която да обслужва нуждата от отварачки в обществото.

Да оставим далаверата на вещите лица и да се върнем на закона

Това е само началото на епизод #11 на 8+ МИНУТИ с Емил Йотовски - коментарна рубрика, която може да гледате всяка седмица САМО в YouTube канала на ​⁠Карбовски.

