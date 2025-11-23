Карбовски: От няколко дни Фейсбук има нов трик

Кадър Фб

Любопитен пост пусна Мартин Карбовски в социалната мрежа.

"От няколко дни Фейсбук има нов трик - нещо поправят, нещо технически проблем.

И при вас ли е така или Шекербур има ново лично отношение към нас?!:))"

От поста му се вижда, че той е пусна сметките си за дарения в Пей пал и Револют.

