Карбовски: Отива си една епоха, минута мълчание
07.12.2025 / 20:22 0
Кадър Фб
С лева си отива една епоха!
Това обяви Мартин Карбовски по повод гостуването при него отново на доц. Сарийски.
Не знаем за вас, но на нас ни е мъчно за онова, което губим от 1 януари 2026-та и решихме да запазим минута мълчание за...
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!