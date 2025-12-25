Карбовски: Първи сняг, избират папа в Малката Ватикана

Кадър Фб

Мартин Карбовски пусна любопитно видео, за което твърди, че е от Монтана, макар че в коментарите има поправки, че вероятно е от друг град - Варна или София.

Вижда се голям блок от соца и отгоре комин, който пуши и се вижда от километри.

Първи сняг в Монтана. Или избират папа - писаха ми, че този квартал се казва Малката Ватикана. Може да е шега:))

Заваляха коментари:

Какви времена дойдоха да си запалиш камината и да те разбере цял свят

Веднага да се изпратят баретите!

Да проверят кой, защо, как и откъде гори дръва, да цапа неопетнената ни Европа? Студено му било на Ганя, нямал пари за ток от фотоволтаици?

Това е първият сняг в Монтана.

Някъде го срещнах като видео и пишеше, че е в нашия град Варна, кв. Владислав Варненчик.

Много еколози се навъдиха!Забравиха ,че преди 15 години всички бяха с кюмбета на дърва и въглища!Ама сега нали е модерно да има вредни прахови частици!

