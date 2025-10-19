реклама

Карбовски: Продава се български бизнес за 5 милиона лева, още не е към немските търговски вериги

19.10.2025 / 21:20 0

Булфото

Мартин Карбовски пусна трагикомичен пост в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

Бизнес с ковчези се продава за 5 млн лева. Български бизнес.

Още не е към немските търговски хранителни вериги.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама