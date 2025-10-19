Карбовски: Продава се български бизнес за 5 милиона лева, още не е към немските търговски вериги
19.10.2025 / 21:20 0
Булфото
Мартин Карбовски пусна трагикомичен пост в социалната мрежа.
Ето какво пише той:
Бизнес с ковчези се продава за 5 млн лева. Български бизнес.
Още не е към немските търговски хранителни вериги.
