Карбовски: Ритуално самоубийство? На Петрохан? Или намеса на извънземни

Кадър ФБ

Мартин Карбовски написа подигравателен пост към институциите и медиите около трагедията в хижата на "Петрохан".

"РИТУАЛНО САМОУБИЙСТВО?!

На Петрохан?

Мълчанието на МВР ражда глупост след глупост. Много по-вероятно е да са умрели от старост едновременно, предлагам версия. Или намеса на извънземни. От Монтана, на който мъжете са твърдели, че трябва да върнат старото име Михайловград. За което са били наказани от берачи на къпини и билки.

Обида. Понеже не мога да ги обиждам, пиша “обида”.

Трите жертви, открити в хижата „Петрохан“ са приятели и живеят почти целогодишно там, научи bTV от свои източници.

Те са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

По информация на bTV, Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина.

От близки до разследването bTV научи, че неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите. Тъй като и той прекарвал не малко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

Труповете на мъжете, открити в хижа Петрохан, били наредени един до друг с огнестрелни рани в главите. Полицията все още не може да каже дали става дума за убийство или самоубийство. Това разкри кметът на с. Гинци Георги Тодоров, който твърди, че е виждал мъжете и преди.

"Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа "Петрохан" и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите от София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора", разаза той пред Нова тв. "Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба."

По думите му до телата е имало празни гилзи. Той потвърди и информацията, че къщата е била пълна с оръжия.

"И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучетата също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси", каза още Тодоров.

"Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от връх Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата."

Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх.

Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.

"Познавах лично единия - Иво, беше им като отговорник. Предупредих го че не е за там - изглеждаше свестен. С какво се занимаваха - не ги разгадахме, никой не знае. Бяха много въоръжени. Вторият от труповете малко го познавах - беше собственик на хижата, а третият не го знам, а беше и по очи", каза още Тодоров.

Твърди се, че един от убитите мъже се обадил на майка си, че не се чувства в безопасност и очаква нещо лошо да се случи. Именно тя е подала сигнал до 112.

В хижата са били 4-ма, но са открити 3 трупа. От полицията и прокуратурата все още са лаконични. Всички мъже са били с рана в главата.

"Там не даваха пиле да прехвръкне, имаше бариери, камери по боровете. Има един или двама, които ги издирват, единият към Бургас май тръгнал", каза кметът на Гинци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!