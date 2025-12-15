Карбовски: С нея е страшно да се работи, въпреки че е инат и щура жена - всичко й прощавам на Лили

Кадър Фб

Мартин Карбовски написа излияние за Лили Иванова в социалната мрежа:

"Нема да повярвате, но винаги съм бил благодарен само за едно - за работата, която ми се дава. Ето една такава горда работа - въпреки, че с нея е страшно да се работи, въпреки че е инат и щура жена - всичко й прощавам на Лили, в момента който изпее нова моя песен. Всяка дребна горчивина в работата, драскането по пиедестала й, самомнения и съмнения между двама работници в една песен - всичко изчезва и остава една топла гордост, че сме създали такова нещо.

Песента СЧУПЕНО СЪРЦЕ, където трябва да спомена Третият стожер на нашата работа, тихият гений на пет инструмента Оги Енев, композиращ моите работи. Голем си маестро, хубава работа.

И сега проблема - нямам я песента като чист студиен запис, айде някой от бандата да се сети, че това ме вбесява. А не искам днес да й звъня на Нея. Убеден съм, че тя ще ми вдигне, за разлика от вас, маскари:))

“Счупено сърце”, Лили Иванова

Текст Мартин Карбовски

Музика Оги Енев

Аранжимент Ангел Дюлгеров"

