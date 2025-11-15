Карбовски: Спрете с тоя Радан

Булфото

Мартин Карбовски избухна в социалната мрежа след новината за ареста на сина на Радан Кънев.

Ето какво пише той:

Квалификациите, обидите, жълтото, интерпретацията върху роднини и дребни прегрешения, както и канселирането по повод морални оценки - бе изобретено от политически повлияните медии през последното десетилетие. По внимателно с децата, било те деца на политици. Цяла една клика уж се бори с насилието, но като й падне - изтезава, не, ами жигосва с удоволствие дори пеленачетата на противника. Спрете се с тоя Радан.

