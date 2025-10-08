Карбовски: Страх ги е, тайфунът Радев да не ги отнесе. Жалки охлюви

Кадър Фб

Мартин Карбовски се ядоса от коментар на Румен Христов от ГЕРБ - СДС по БНТ.

Ето какво пише журналистът:

"ОтBpaTuTeлния седесар: вие дали разбирате за каква свиH|||uHa иде реч: по БНТ седесарят Христов предложи Президентът да не може да за занимава с политика две години след изтичането на мандата му. Династичните депутати, които избирате по десет мандата, говорят за ограничаване на политическите права на бъдещ опонент.

Тирания и диктатура е слаба дума пред тази идея, промъкваща се с помоща на вечно избираемите подлеци от парламента последните десет години. Страх ги е, тайфунът Радев да не ги отнесе. Жалки охлюви."

