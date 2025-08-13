Карбовски: Жълтите шведски самолети бяха за замазване на очите на публиката

Кадър Фб

Мартин Карбовски не остана безучастен към една от важните теми на деня.

Ето какво пише той:

Кратко писмо до Хероите на Сунгурларе:

Въобще не ме интересува, че ще ви разочаровам. Несъмнено вашето момчешко поведение е геройство и мъжество. Но ако сте пораснали достатъчно, трябваше да попитате хората в МС, които ви ръкопляскаха - как така се стигна дотук? Как така серията от пожари през последните години се разраства, а тази година по ужасен начин се разбра, че пожарите са повече, а техниката е по малко?

Зад вашите чисти лица се крие наглостта на правителствения пиар, който превръща трагедията в панаир. Трябваше да питате - освен вашата безценна помощ - колко безценна е помощта на Европа и колко възможности за гасене не бяха използвани заради бюрократично безсилие.

Жълтите шведски самолети бяха за замазване на очите на публиката. Въртолетите нямаха кошници за водата.

Цяла самолетна система срещу пожари от няколко милиона евро седи неизползваема, докато зад вашите крехки плещи се скри неспособността на една държава да организира защитата от повтарящи се бедствия. Също така трянваше да питате - колко наказани и с колко затвор има за палене на пожари?!

Истината е, че властта ви корумпира с аплодименти. Заради шума на аплодисментите не се чува какво ще правим догодина. Ще ви кажа - ще ви наградят пак. Дано не свикнете така - аплодисменти и после - още по зле да става. Защото така живеят всички по още неизгорялата ни земя.

Дерзайте, момчета. Горните думи не са за отчаяние. А за ориентация в димните завеси на българското живеене."

