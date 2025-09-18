Карбовски: За 200 хиляди виждате ремонт

Кадър Фб

Мартин Карбовски пусна снимка на калпав ремонт, за който твърди, че е в училишна тоалетна.

Докато в София няма ток за трамваите - по общините крадат от ремонти на училищни тоалетни. За 200К виждате ремонт, пише той.

Коментарите не закъсняха:

Аз като човек който се занимава със строителство ще кажа само едно! Това е кражба!

Да ,прегледах общ поръчки за едни "селски" училища ...една клетка в кенеф идваше малко над 13 000 лева.Да правилно прочетохте.Кенеф с 4 клетки сто бона.

В Държавата на тиквата и дебелия,това е норма.

Децата не смеят да влезат там.След ремонта е по-зле от преди, коментира запознат.

