Карбовски: За пръв път виждам полиция с шлемове, но без палки
01.12.2025 / 22:33 0
Кадър Фб
Интересен коментар направи Мартин Карбовски:
ПОЛИЦИЯта я е страх да бие. Но явно целта е полицията да почне да бие. И после какво - да излезе Асен да каже каква е целта. За пръв път виждам полиция с шлемове, но без палки.
