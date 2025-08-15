Карбовски изригна след катастрофата в София: Другите закони не действат
15.08.2025 / 12:21 0
Кадър Фб
Мартин Карбовски не остана безучастен към трагедията в София.
Ето какво пише той:
"Някой трябваше да обясни на децата законите на гравитацията и тангенциалното ускорение.
Другите закони не действат, затова и резултатът се коригира от гравитацията."
