Карбовски на Съединението: Изпадам в бяс

06.09.2025 / 22:07 0

Кадър Фб

Мартин Карбовски излезе с гневен пост в социалната мрежа за случая в Русе.

Ето какво пише той:

Изпадам в бяс, когато някой защитава дрифтещи селяни. Беззлобно мога само да се моля за такива защитници някоя задница да не им отнесе близък човек. Живея в Студентски град и там е страшно. Всеки ден на всеки бордюр се пада по една крива джанта. Тротоарите са кланица, но когато не са замесени полицаи дрифтещите селяни се отървават. Това е.

 

