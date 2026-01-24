Карбовски обиди Кристиан Костов

Кадър Фб

Мартин Карбовски написа изключително обиден и дори подклаждащ омраза коментар в социалната мрежа срещу Кристиан Костов.

"Скуката на андрогините е повсеместна. Но всички я търпят политкоректни и мазни.", пише той.

Поводът е гостуването на Кристиан в "Денят започва" по БНТ.

В типичния си стил певецът предизвика отново редица коментари и намеци в социалната мрежа относно ориентацията му.

Въпреки честите атаки Кристиан преди време дори показа приятелката си, а нежния си външен вид той обяснява със стила в Китай, където е изключително популярен.

