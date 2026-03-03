Карбовски пусна снимка на "последния руснак, участник в руско-турската война", който обаче е роден през 1879 г.

Кадър Фб

Мартин Карбовски написа силни думи срещу хората, които омаловажават Санстефанския мирен договор, смятайки, че е пропаганден ход на Русия.

Карбовски обаче споделя снимка на уж последният останал жив до 1969 година участник в Руско - турската война от 1877 - 1878 година - Константин Хруцки. В самата руска уикипедия обаче и на много други места е посочено, че този човек е роден година след края на Руско-турската война и е бил духовник преди революцията.

Ето какво пише той

"АВТО-ПРОКЪЛНАТИТЕ

Една креслива немалка вече прослойка българи цял ден ругае Сан Стефано и демонстрира победа над Русия с Брест-Литовск. Това са самопрокълналите се нещастни еничари, които отново ще ни замъкнат със себе си в тъмните времена на бъдеще, приличащо на минало преди 200 години. Помнете ми думата.

Модерните вампири на отрицанието на идеала Сан Стефано - сучат, въртят, усукват червата на Историята, така щото да не празнуваме Освобождение с помощта на Руската империя, а да празнуваме мижава победа над Лениновата започваща революция.

Те се връщат за вас винаги, ей, джYджета - империя ли са, съвети ли са, киевска русь ли са - те се връщат, за да спасяват негодници и неблагодарници като вас, които викате Дявола и се самокълнете.

В средата на 50-те години на миналия век, след неговия „стогодишен юбилей“, животът на Хруцки се променя. Вестниците започват да публикуват статии за подвизите на участник в Руско-турската война. През 1955 г., по инициатива на Всеславянския комитет, Хруцки е награден с медал „За военни заслуги “, а след това и с български орден „Димитров“ . През септември същата година Константин Викентиевич посещава България по покана на Всенародния комитет на българо-съветската дружба, където е приет на държавно ниво. Той на практика се превръща в национален герой (известен като „чичо Хруцки“ - „дядо Хруцки“), получава като подарък специално скроена униформа на българската милиция, в която по-късно често е сниман, и се завръща в СССР „с цял вагон, пълен с подаръци“ По време на пътуванията и интервютата си Хруцки охотно разказвал подробни спомени за Руско-турската война, подвизите на руските войници и зверствата на турците, и дори пеел военни песни от онези времена, включително тези, за които се твърди, че е композирал в младостта си .

В продължение на близо петнадесет години писма, колети и пакети с подаръци продължават да пристигат от България в Новоросийск. През 1960 г. Хруцки посещава България за втори път. През 1965 г. е награден с Орден „ Знак на честта“ . След смъртта на Константин Викентиевич през 1969 г. български вестници публикуват съболезнования от Тодор Живков до вдовицата на Хруцки, Вера Лукинична. През 1988 г., по случай 110-годишнината от Освобождението, в България е издадена плоча с военни разкази на Хруцки . Героичната история на Хруцки продължава да се разпространява в България и до днес .

Семейната сага на Хруцки продължава да се разраства с нови подробности дори след смъртта му. През юли 1976 г. вестник „Известия“ публикува статия за дълголетието и героичната биография на по-малкия брат на покойния Хруцки, Самсон, който е живял в Брест и за когото се твърди, че също е доживял до стогодишнината си: „По време на Руско-японската война той служи на бойния кораб „Орел“ , участва в битката при Цушима и се сражава в Първата и Втората световна война. През 1942 г. той и семейството му се присъединяват към партизаните. Двамата му сина, Антон и Евгений, са разстреляни от нацистите...“; тогава е дадена същата информация за дълголетната династия, както в предишни журналистически разкази . Публикации за по-младия Хруцки продължават да се появяват в Беларуската ССР и по-късно.

Критика на легендата за Хруцки

Въпреки това, до 1955 г. не са оцелели документални доказателства за гореспоменатите обстоятелства от биографията на Константин Викентиевич Хруцки. Почти цялата информация, публикувана по време на съветската епоха, се основава на негови собствени разкази. Няма и материални доказателства за участието на Хруцки в Руско-турската война. Номерът на войнишкия Георгиевски кръст от IV степен, за който се твърди, че е присъден на Константин Викентиевич от М. Д. Скобелев , е публикуван в статия за „ветерана“ в списание „Огоньок“ . Този номер - 803075 - се отнася до Първата световна война ; кръст с този номер е присъден през 1915 г. на редник Фьодор Йевович Тодос . В съветско време не е обръщано внимание на това очевидно несъответствие . Според спомените на бившия директор на градския музей в Новоросийск, А. В. Дмитриев, веднъж му е подарен часовник, който, според придружаващата бележка, е присъден на К. В. Хруцки за преминаването на Дунав под турски кръстосан огън на 15 юни 1877 г. Оказва се обаче, че часовникът е произведен по съветско време.

Въпреки че автобиографията му, подробна и щателна благодарение на изключително добрата памет на Хруцки, при проверка се оказа пълна с исторически грешки. Например, в автобиографията му от 12 декември 1954 г. се посочва, че е получил бойното си кръщение по време на освобождението на Варна , въпреки че руските войски са влезли във Варна едва след края на войната. Освен това, според автобиографията му, по време на последвалите военни операции Хруцки се е озовавал в различни участъци на фронта, независимо от действителната хронология и бойната история на Преображенския полк. По-късна автобиография от 28 март 1957 г. също съдържа множество исторически несъответствия. На пионерски митинг в Ставропол през август 1955 г. Хруцки разказва, а репортер от местния вестник „Ставрополская правда“ записва спомените му за боевете:

Спомням си колко трудно беше да се прекоси Дунав. Преминавахме до отсрещния бряг с лодки, салове, а понякога и просто с плуване, под постоянен турски огън. В планината се водеха тежки боеве. Бях старши подофицер. Аз и моите войници обикаляхме височините и нахлувахме в тила на противника. За смелите ми действия при преминаването на Дунав бях награден с вахта.

Но Преображенският полк, който тръгнал на поход от столицата едва на 28 август 1877 г., не е могъл да прекоси Дунав при Зимница на 15 юни. Полкът не участва нито в освобождението на Плевна, нито в отбраната на Шипка, за което Хруцки уж получил кръста на Свети Георги.

Изобилието от празни места и неточности в биографията доведе до факта, че съмнявайки се в историята, описана само от участник в събитията, музейните работници в Новоросийск премахнаха информация за Константин Викентиевич от изложбата.

По-късни изследвания показват, че в „Списък на по-ниските чинове на Лейбгвардейския Преображенски полк, наградени с отличителни знаци на Военния орден по време на войната с турците през 1877-1878 г.“ от четвъртия том на „Историята на Лейбгвардейския Преображенски полк“ не се споменават нито Константин Викентиевич, нито който и да е друг Хруцки.

Според С. Г. Новиков, автор на критична статия за „подвизите“ на Хруцки, разказът на Хруцки за участието му в боевете на Шипка, който е записан за първи път в края на 1954 г., е вдъхновен от филма „ Героите на Шипка “ , излязъл на екран през същата година .

Според клирическите записи на църквата в Клещеле (сега част от Полша), Константин Викентиевич Хруцки е бил псалмопевец на тази църква през 1903 г. и е роден през 1879 г., година след края на Руско-турската война.

