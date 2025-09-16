Карбовски се подигра на половин България: Миекашият акцент е чалга произношение

Кадър Фб

Журналистът Мартин Карбовски нарочи поне половин България, че не говори правилно.

Ето какво пише той:

"ОЩИ ПОВИЧИ

Мекото говорене и диалектите завладяха ефира. Един от десет говори отчетливо и без миекащият акцент, който е част от чалга произношението.

А водещите са декламиращи конферансиета, на чиято речева отсеченост се противопоставя миекането.

Като комсомолци са водещите на игрите в пясъка - преди бяха комсомолци, сега са татуирани комсомолци. Но приемете, че това е излишно заяждане. Най-страшното е, че никой не казва нищо впечатляващо, краят на сентенциите е дошъл. Сякаш Белчо и Сивушка умират в пясъчните дюни на Дубай. А Боне Крайненеца се превръща в безкрайни бонуси.

Пънкът е мъртъв."

В коментарите хората не му спестиха критики:

"Този път Карбовски се поизложи. Кой и къде е определил ,че в София се говори най правилният български правоговор? Питайте всеки,който се е занимавал с филология особено българска ,къде се говори на близко до нормалният български език и той ще ви каже ,че това е около Велико Търново и ,както цяло в Североизточна България. "Шопският " диалект беше наложен ,като "правилен" още по времето на Т .Живков .Нали човека си беше от Правец - да се чуства в София ,като у дома си ! И понеже телевизията се роди и проходи по негово време и от там си остана това . Никола Анастасов и Димитър Манчев с ,кои си роли бяха най известни ? С тези на шопите. Във всяка новогодишна програма ги гледахме . Да сте видели тогава персонажи от Северозтока , или от Хасковско ,или от Смолянско ? Не , само и единствено шопите ,защото Тато да се чувства комфортно . И така бавно и полека стана срамно да "мекаш" ,"кекаш" и т.н. И защо да е срамно това ? Това е богатството на нашия говор . Това ,че "мекам " или "кекам" прави ли ме второ качество човек?"

"Освен ,,мекането" на ,,без- диалектните" ходимЕ, ядемЕ и т.н., какво да кажем за 70% латиница в София, Черноморието, че даже и в по-дълбоки провинциални местенца.

По-добре да си говорим за изчезващите български букви, а не за диалектите!"

"От време на време софийските дървени шопи обичат да напомнят на неснобската част от населението на България, че те са баш снобите."

"Това ли ти е проблемът? Диалектът на хората..... Явно не си чувал по другите държави в техните провинции как говорят. Отиди в северна Англия в малките градчета да видиш какъв "чист" английски говорят Нищо не може да разбереш. Ама явно това не пречи Англия да е шестата най силна икономика в света."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!