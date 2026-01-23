Карбовски за Калин Терзийски: Къде отиваш, Джон Рамбо?
23.01.2026 / 13:01 0
Кадър Фб
Мартин Карбовски също написа тъжен пост за Калин Терзийски.
България изгуби писателят и художник само на 55 години.
"- … къде отиваш, Джон Рамбо?…
- … накъдето ми видят очите …
- … как ще живееш, Джон Рамбо?…
-… ден за ден…:)(", пише Карбовски.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!