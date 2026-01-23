реклама

Карбовски за Калин Терзийски: Къде отиваш, Джон Рамбо?

Кадър Фб

Мартин Карбовски също написа тъжен пост за Калин Терзийски.

България изгуби писателят и художник само на 55 години.

"- … къде отиваш, Джон Рамбо?…

- … накъдето ми видят очите …

- … как ще живееш, Джон Рамбо?…

-… ден за ден…:)(", пише Карбовски.

 

