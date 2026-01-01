Карбовски за еврото: Такова фанфарене и клакьорство не е имало и в социализма

Кадър ФБ

Мартин Карбовски разкритикува позитивния тон относно преминаването към еврото.

Ето какво пише той:

ТВ Награда за социалистически реализъм:

Новините за еврото са велики. С две думи: “…въпреки затрудненията, всичко минава гладко…”

Диви и щастливи участници в анкетите възторжено успокояват от екрана - няма проблеми!

Такова фанфарене и клакьорство не е имало и в социализма.

Гаче ли в Космоса излетяхме, не смяна на валута, най-паче тва е смяна на планетата:))

Това е цивилизационен избор, сменяме планетата, но не казват - кислород ще има ли?!:))

