Карбовски за първия учебен ден: Така ли изглежда краят?

Мартин Карбовски написа тъжен коментар за едно училище, основано преди почти век.

Ето какво казва журналистът:

ПЛАЧ

В Русенско има училище, основано 1929-та. Днес там учат 19 ученика и пет учителя.

Казва се “Васил Левски”. Топлят се на дърва. Има само една първокласничка, която ще учи смесено с трети клас. Детето се разплака пред микрофона на БНТ.

Преди 30 години са били 180 деца. Десет пъти по-малко!

Така ли изглежда края? Това ли е резултатът от управлението на стратезите на провала?!

Поздрави на Бойко Борисов от града-държава София."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!