Кардиолог: В България няма институция, която да контролира качеството на здравеопазването

Пиксабей

В България няма институция, която да контролира качеството на здравеопазването. Такава не съществува, каза в интервю пред БНР инвазивният кардиолог д-р Александър Александров, началник на отделението по инвазивна кардиология в Националната кардиологична болница.

"Ние например като съсловна организация по инвазивна кардиология, тъй като аз съм научен секретар на дружеството, искаме и ще въведем регистър, първоначално на доброволни начала, регистър, в който всеки да си регистрира инвазивната процедура. И тогава вече много трудно би могло да има т. нар. кухи пътеки, да се манипулира една клинична пътека. Защото ние като съсловна организация сме се заинатили и ще си го въведем, тъй като ние имаме нужда от това -да има прозрачност. Трябва да има институция, която да упражнява контрол върху качеството на здравната услуга", заяви д-р Александров.

Лекарят, който извърши интервенция на разкъсана аорта на бременната с близнаци, разказа за риска, който е поел, в "Хоризонт за вас".

От няколко години той извършва подобни интервенции, но в случая с бременната жена го прави без рентген, за да не се увредят бебетата, и ползва само ултразвук.

Д-р Александров коментира и данните от платформата "Диагноза България":

"Мисля, че малко се преекспонират данните. Разходът за консуматив, например в една малка общинска болница като в Чирпан, за марли няма как да се сравнява с нашата болница. Ето това аз не го смятам за аномалия. Малко се преекспонират данните и по-скоро трябва институциите да направят проверка. Но заключения не бих си позволи да правя на базата на тези цифри. Честно казано институционално нямам идея доколко има връзка между различните институции – с какви данни от НЗОК разполага Агенция "Медицински надзор", която трябва да прави проверки. Има ли ги тези данни от Касата или не, нямам представа. Мисля, че оттук произлизат проблемите, че не се правят проверки порази липсата на комуникация на много институции в здравеопазването."

Редактор "Екип на Петел",

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