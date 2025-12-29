Кариера в Пещера: има ли стабилна работа извън производствата?

Ясна заплата, бонуси и стабилност – без „изненади“ в края на месеца

Пещера е град, известен със своята индустрия. От години местните разчитат на работа в заводите за алкохолни напитки, фармацевтични продукти и обувната промишленост. За много от тях това означава традиция и стабилност, но и фиксирани смени и известна рутина. Затова все повече хора гледат към други възможности за сигурна работа в града извън производството – с ясно разписани условия и предвидим доход.

Оказва се, че има такава, и тя е в търговията.

Магазинът на Lidl в Пещера, на ул. „Хан Пресиян“ №34, търси касиер-продавачи , като обявените заплати и условия са сред по-конкурентните за региона. Стартовото възнаграждение започва от 1750 лв. бруто , като още през втората година нараства до 1900 лв. , а след това достига 2050 лв. – без „дребен шрифт“ и без неясни обещания.

Каква е работата?

Позицията не е „само каса“. Работният ден включва обслужване на клиенти, зареждане и подредба на стока, грижа за свежестта на продуктите, както и подготовка и печене на артикули „От фурната на Lidl ”. За хора, които идват от заводска среда, това често е плюс – задачите са разнообразни, работи се в екип, а времето не минава монотонно. Не се изисква предишен опит; по-важни са желанието за работа, коректността и отношението към хората.

Защо тази обява се откроява?

В град, където изборът на работодатели не е голям, всяка позиция с ясни смени, коректно плащане и предвидим график буди интерес. Особено когато заплащането се отчита до минута, а не „на око“, както все още се случва на много места.

Освен сигурната заплата, Lidl дава пакет от придобивки , каквито рядко се виждат в региона: ваучери за храна до 200 лв. месечно , коледен и великденски бонус, допълнително здравно осигуряване, Multisport карта, бонус при раждане на дете, допълнителен отпуск за рожден ден и др.

И още нещо важно – всеки нов служител минава платено въвеждащо обучение , а работата е в международна компания с възможности за развитие, ако човек реши да остане и да расте.

Алтернатива за хора от производството

Не е тайна, че в индустриалните градове много служители търсят по-разнообразна и по-перспективна работа, без да напускат града. Именно за тях подобни позиции са реална алтернатива с възможност за развитие във времето.

Повече информация за позицията касиер-продавач в Пещера може да се намери в обявата на jobs.lidl.bg .

